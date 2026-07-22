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Царьград

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"Архангел спецназа": целью атаки ВСУ 22 июля стал юг России

"Архангел спецназа": целью атаки ВСУ 22 июля стал юг России

Ночной налет 242 украинских беспилотников: что известно об ударе ВСУ по южным регионам.В ночь на 22 июля юг России и еще более десяти регионов страны столкнулись с массированной атакой украинских беспилотников.

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