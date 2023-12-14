Глава KMZ Даниленко: первый морской дрон отправят на испытания в зону СВО

Российские разработчики выпустили первый быстроходный безэкипажный катер-носитель «Одуванчик». Его отправят на испытания в зону спецоперации, сообщил РИА «Новости» управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко.
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