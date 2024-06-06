Председатель Следственного комитета запросил доклад по информации о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа в Воронежской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Московской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст.
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