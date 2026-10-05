Астрахань принимала Всероссийский форум молодежных этноклубов

В Астрахани состоялся Всероссийский форум молодёжных этноклубов. Мероприятие, организованное региональным отделением ООГО «Ассамблея народов России» совместно с Астраханским областным научно-методическим центром народной культуры при поддержке регионального министерства культуры, стало одним из ключевых событий Года единства народов России.
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