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Вести Севастополь

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В Крыму уничтожено 16 артиллерийских снарядов времен войны

В Крыму уничтожено 16 артиллерийских снарядов времен войны

Пиротехники МЧС обезвредили 16 взрывоопасных предметов в Кировском районе.Специалисты пиротехнического подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым провели работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов в Кировском районе.

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