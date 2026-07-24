В Крыму уничтожено 16 артиллерийских снарядов времен войны

Пиротехники МЧС обезвредили 16 взрывоопасных предметов в Кировском районе.Специалисты пиротехнического подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым провели работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов в Кировском районе.
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