Захарова оценила рассказ Кулебы о гибели Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала признание бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в том, что он обнаружил на столе у американского лидера Джо Байдена документ о поражении Киева.
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