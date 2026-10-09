Иркутский депутат Усов оценил масштаб благоустройства двора на Баумана

ИРКУТСК, 9 октября, ФедералПресс. В избирательном округе № 5 города Иркутска завершились работы по комплексному благоустройству территории жилого комплекса, расположенного по адресу улица Баумана, дома 197–207.
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