МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Снайперская пара 1 435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской дивизии группировки войск "Центр" сбила свыше 150 беспилотных летательных аппаратов, а расчет ударных FPV-дронов уничтожил десятки единиц техники ВСУ на днепропетровском направлении.
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