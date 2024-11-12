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Китай

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Павильон Китая на COP29 начал серию тематических мероприятий

Баку, 11 ноября /Синьхуа/ -- Павильон Китая на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата /COP29/ открылся в понедельник в Баку и провел первое тематическое мероприятие, посвященное строительству экологической цивилизации и прекрасного Китая.

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