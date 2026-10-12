Кубанский депутат лишился мандата из-за конфликта интересов

Прокуратура Отрадненского района установила, что депутат районного Совета голосовал за передачу муниципального имущества государственному учреждению, где сам занимал должность начальника обособленного подразделения.
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