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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА выиграл оба матча с «Динамо» в сезоне. БЕТСИТИ оценил шансы красно-синих снова победить в дерби

6 апреля в матче 23-го тура РПЛ встретятся московские ЦСКА и «Динамо». Игра пройдёт на домашней арене красно-синих и начнется в 19:30 мск.

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