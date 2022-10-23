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Си Цзиньпин избран генеральным секретарем ЦК КПК

Си Цзиньпин избран генеральным секретарем ЦК КПК

Си Цзиньпин избран генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической парии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва на первом пленуме ЦК КПК 20-го созыва в воскресенье, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

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