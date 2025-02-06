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Новые правила для мигрантов: обязательный медосмотр и ограничения

Новые правила для мигрантов: обязательный медосмотр и ограничения

Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Помимо медосвидетельствования, законопроект также предполагает ужесточение регулирования трудовой миграции и изменение порядка въезда в страну членов семей трудовых мигрантов.

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