Новые правила для мигрантов: обязательный медосмотр и ограничения

Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Помимо медосвидетельствования, законопроект также предполагает ужесточение регулирования трудовой миграции и изменение порядка въезда в страну членов семей трудовых мигрантов.
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