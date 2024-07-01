Кабачковая икра

Это действительно самый лучший рецепт кабачковой икры на зиму. Готовила я много раз и по разным рецептам, но этот — Просто БОМБА!!!! Ну очень вкусная икра получается, едят и любят все!!! Ингредиенты: Кабачки — 5 кг.
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