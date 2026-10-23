Это связано с гуманитарной операцией в районе Алёшек, сообщил глава Генштаба Герасимов. Договорённость об организации гуманитарной миссии была достигнута при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, уточнила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.