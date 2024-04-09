Астраханского сельчанина подозревают в краже трубопроводного газа

Через самовольную врезку в сеть он похитил голубого топлива на 100.000 рублей. Камызякским межрайонным следственным отделом СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в краже природного газа.
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