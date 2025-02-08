Журналист испанской газеты Mundo Альберто Рохас незаконно проник в Курскую область, где взял интервью у троих бойцов вторгшейся на территорию российского региона 47-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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