(давно пора, ибо нех.) В Госдуму внесли законопроект, ограничивающий мигрантов в правах приезжать вместе с женами и детьми.
Хочешь работать - приезжай один: мигрантам запретят привозить в Россию семьи и родню
Комментарии
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И
Иринушка
Правильно, завозить только работников определенного назначения. Без семей. При этом работодатель-заказчик должен нести ОЧЕНЬ серьезную материальную ответственность за действия ввезенного сотрудника. Тогда глядишь и выгоднее станет бизнесменам свое развивать, а не чужое завозить.
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11 час.
ГМ
Георгий Михалев
Хватит херню нести. Никто никому ничего не запретит, как ехали, так и будут ехать.
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8 час.
вд
валерий двойнишников
Еще ШЕСТЬ лет абу-бандитам будет зеленыц свет....
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8 час.
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