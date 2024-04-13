Хочешь работать - приезжай один: мигрантам запретят привозить в Россию семьи и родню

И

Иринушка

Правильно, завозить только работников определенного назначения. Без семей. При этом работодатель-заказчик должен нести ОЧЕНЬ серьезную материальную ответственность за действия ввезенного сотрудника. Тогда глядишь и выгоднее станет бизнесменам свое развивать, а не чужое завозить.