В Москве освящен Покровский Собор Василия Блаженного В Москве 8 июля 1561 года произошла торжественное освящение Покровской церкви и, соответственно, всего собора.
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В Москве освящен Покровский Собор Василия Блаженного В Москве 8 июля 1561 года произошла торжественное освящение Покровской церкви и, соответственно, всего собора.
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