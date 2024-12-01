В Думе приступили к рассмотрению законопроектов о защите детей от никотинсодержащей продукции

Речь идет о вейпах, электронных сигаретах, табаке, кальянах, насвае, снюсе Депутаты Госдумы приступили к рассмотрению законопроектов, предусматривающих защиту несовершеннолетних от потребления табачной и никотинсодержащей продукции, рассказал в своем телеграм-канале председатель Думы Вячеслав Володин.
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