Пушкинскую карту прикроют ❓❓❓ Программа «Пушкинская карта» исключена из перечня инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.
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Пушкинскую карту прикроют ❓❓❓ Программа «Пушкинская карта» исключена из перечня инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.