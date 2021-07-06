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Экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико приговорили к 14 годам

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико приговорили к 14 годам

Бизнесмен с июля 2020 года находится в СИЗО по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налоговВерховный суд Белоруссии приговорил экс-кандидата в президенты республики,бывшего руководителя «Белгазпромбанк» Виктора Бабарико к 14 годам тюрьмы.

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