Экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико приговорили к 14 годам

Бизнесмен с июля 2020 года находится в СИЗО по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налоговВерховный суд Белоруссии приговорил экс-кандидата в президенты республики,бывшего руководителя «Белгазпромбанк» Виктора Бабарико к 14 годам тюрьмы.