«Афинские новости». Правила диктуют интересы. Те, кто громче всех заявлял о принципах, теперь ищут пути вернуться туда, где можно заработать

Это не возможно, сударь. Так кажется говорил персонаж известного фильма. Для самурая потеря чести, или лица - единственный выход - харакири. Вы что-нибудь слышали об этом, даже единичных случаях?

Балу -

Плохо только что для россиян почему-то всё не так хорошо... Вроде и продукты российские, а цены - как будто они пешком неизвестно откуда пришли... И никто у владельцев торговых сетей внимательно не поинтересуется "а почему это у тебя масло так подорожало?" или "а почему яйца не подешевели?"... Отговорки "цены растут потому что вы стали больше кушать масло/яйца" вызывают не просто недоумение... Такой ответ похож на издевательство или предложение "хватит жрать"... А может пора прекратить жрать этим самым владельцам торговых сетей?...