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«Афинские новости». Правила диктуют интересы. Те, кто громче всех заявлял о принципах, теперь ищут пути вернуться туда, где можно заработать

«Афинские новости». Правила диктуют интересы. Те, кто громче всех заявлял о принципах, теперь ищут пути вернуться туда, где можно заработать

Япония, осмотревшись, поняла, что санкции хороши только до тех пор, пока не мешают продажам. В октябре 2024 года экспорт японских автомобилей в Россию вырос на 45,8 процента, на рынок вернулись гибриды Honda, Suzuki и Mazda.

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Комментарии
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надежда чернышенко
А при чём здесь Афины?
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13 час.
В
Василий
Это не возможно, сударь. Так кажется говорил персонаж известного фильма. Для самурая потеря чести, или лица - единственный выход - харакири. Вы что-нибудь слышали об этом, даже единичных случаях?
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10 час.
Балу -
Плохо только что для россиян почему-то всё не так хорошо... Вроде и продукты российские, а цены - как будто они пешком неизвестно откуда пришли... И никто у владельцев торговых сетей внимательно не поинтересуется &quot;а почему это у тебя масло так подорожало?&quot; или &quot;а почему яйца не подешевели?&quot;... Отговорки &quot;цены растут потому что вы стали больше кушать масло/яйца&quot; вызывают не просто недоумение... Такой ответ похож на издевательство или предложение &quot;хватит жрать&quot;... А может пора прекратить жрать этим самым владельцам торговых сетей?...
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8 час.

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