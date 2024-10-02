Вован и Лексус опубликовали пранк с Майком Помпео

В разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко, бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США не готовы позволить Киеву предпринимать необходимые шаги для фактического достижения победы в конфликте.