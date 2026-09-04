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Эскалацию Запада уговорами не остановить. Только встречной эскалацией

Эскалацию Запада уговорами не остановить. Только встречной эскалацией

«Лирика» текущего момента проста — Европа на всех парах готовится к войне. И закрытие Русского дома в Берлине, и консульства в Бонне — лишь пролог к закрытию посольства России в Германии.

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