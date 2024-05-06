В Мордовии полицейские совместно с представителями Общественного совета организовали для дошколят эколого-патриотическую акцию «Сад Памяти»

Начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Рузаевскому району Юрий Акмаев совместно с председателем Общественного совета при ОМВД Жанной Зубрилиной в МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» провели эколого-патриотическую акцию «Сад Памяти», приуроченную празднованию Дня Великой Победы.
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