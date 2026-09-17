Врач Магомедова раскрыла причины ночных кошмаров и их предотвращение

Карема Магомедова, врач-сомнолог из Дагестанского государственного медуниверситета, объяснила, как стресс и обстановка в спальне влияют на появление ночных кошмаров.
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