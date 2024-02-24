Чтобы победить в начавшейся цивилизационной схватке, нам нужны хорошие специалисты. Не «специалисты по управлению», как написано в дипломах многих эффективных менеджеров, а именно специалисты.
России срочно требуется "деменеджеризация"!
Комментарии
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Александр Батт
Обучение за границей портит людей и убивает Россию. Катастрофа 1917 года во многом произошла оттого, что слишком долго элита говорила по-французски и ездила по заграницам.
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Виктор Коряцкий
Это называется нецелевое использование выделенных из бюджета денег.
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1 мин.
Александр Третьяк
Статья хорошая , жаль что в правительстве ее не читают 😀
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