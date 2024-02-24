Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 657 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Третьяк
    Статья хорошая , жаль что в правительстве ее не читают 😀России срочно тре...
  • Виктор Коряцкий
    Это называется нецелевое использование выделенных из бюджета денег.России срочно тре...
  • Nikolay Zakharov
    Побольше бы таких губеров как Шумков,тогда бы и диаспор никаких бы не было,а вот Свердловский Губер Куйвашев расплоди...Губернатор Шумков...

России срочно требуется "деменеджеризация"!

России срочно требуется "деменеджеризация"!

Чтобы победить в начавшейся цивилизационной схватке, нам нужны хорошие специалисты. Не «специалисты по управлению», как написано в дипломах многих эффективных менеджеров, а именно специалисты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Батт
Обучение за границей портит людей и убивает Россию. Катастрофа 1917 года во многом произошла оттого, что слишком долго элита говорила по-французски и ездила по заграницам.
Ответить
56 мин.
Виктор Коряцкий
Это называется нецелевое использование выделенных из бюджета денег.
Ответить
1 мин.
Александр Третьяк
Статья хорошая , жаль что в правительстве ее не читают 😀
Ответить
4 сек.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору