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Замглавы Минобороны Польши Очепа назвал вооружение Украины истребителями F-16 слишком сложным мероприятием

Замглавы Минобороны Польши Очепа назвал вооружение Украины истребителями F-16 слишком сложным мероприятием

Министр обороны Польши Марчин Очепа назвал вооружение киевской стороны боевыми самолетами F-16 слишком сложным мероприятием.

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