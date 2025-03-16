НХЛ обновила прогноз преодоления Овечкиным рекорда Гретцки

Предполагается, что рекорд будет преодолен 12 апреля на матче против «Блю Джекетс».фото: nhl.comНХЛ обновила прогноз по дате, когда капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах лиги.
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