НХЛ обновила прогноз преодоления Овечкиным рекорда Гретцки

Предполагается, что рекорд будет преодолен 12 апреля на матче против «Блю Джекетс».фото: nhl.comНХЛ обновила прогноз по дате, когда капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах лиги.