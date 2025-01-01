Перфокарты и клинопись помогут создать новый формат хранения данных Команд...

Перфокарты и клинопись помогут создать новый формат хранения данныхКоманда из Университета Флиндерса во главе с Эбигейл Манн разработала новый способ хранения данных, основанный на создании нанометровых углублений на тонкой полимерной пленке.
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