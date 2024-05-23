Эксперт Линекер в шутку призвал тренера "Байера" Алонсо уйти из клуба

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер, работающий сейчас экспертом на британском телевидении, в шутку призвал главного тренера леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо уйти из клуба после поражения его команды в финале Лиги Европы от итальянской "Аталанты".
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