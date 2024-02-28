В Москве пройдет шоу с участием конькобежцев и шорт-трекистов. В показательных выступлениях примут участие Роднина и Борзаковский

Гала-шоу «Кристалл» состоится в ледовом дворце «Крылатское» 20 марта. В забегах примут участие олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов, призер Олимпийских игр Ангелина Голикова, конькобежцы Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Екатерина Алдошкина и другие, а также спортсмены из Беларуси и Монголии.