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Российская теннисистка Диана Шнайдер вошла в Топ-20 рейтинга WTA

Российская теннисистка Диана Шнайдер вошла в Топ-20 рейтинга WTA

Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга сильнейших теннисисток планеты в одиночно разряде.

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