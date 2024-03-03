В Сети всплыло неизвестное фото группы «Тату»: без слёз не взглянешь

Такими Лену Катину и Юлю Волкову вы ещё не видели. На просторах интернета обсуждают необычную фотографию «из прошлого»: один из пользователей популярного портала «Пикабу» опубликовал ранний снимок группы «Тату».
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