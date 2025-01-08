Торгпред РФ в КНР: в Китае уменьшается объем подделок российских товаров

Количество контрафактных, поддельных российских товаров на китайском рынке "постепенно сокращается". Об этом в среду, 8 января, РИА Новости со ссылкой на заявление торгового представителя РФ в КНР Алексея Дахновского.
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