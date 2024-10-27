Вучич высказался об экономике России и Набиуллиной: "Меня удивляет стойкость"

Глава Сербии Александр Вучич дал свою оценку экономики России и работы главы Центробанка Эльвиры Набиулиной, назвав её настоящим гением: "Меня удивляет стойкость"Президент Сербии Александр Вучич высказался об экономике России и работе главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, оценив профессиональные качества председателя ЦБ.