Мелания Трамп заявила, что ее сын Бэррон не получал отказ от Гарварда

Младший сын американского президента Бэррон Трамп не собирался поступать в Гарвард и не получал отказ от университета, заявила пресс-служба первой леди США на фоне мер властей страны в отношении университета.
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