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Мелания Трамп заявила, что ее сын Бэррон не получал отказ от Гарварда

Мелания Трамп заявила, что ее сын Бэррон не получал отказ от Гарварда

Младший сын американского президента Бэррон Трамп не собирался поступать в Гарвард и не получал отказ от университета, заявила пресс-служба первой леди США на фоне мер властей страны в отношении университета.

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