Политолог Калачев: памятников Сталину в РФ будет больше из-за поддержки властей

Рост числа памятников Иосифу Сталину в России связан не с централизованной кампанией, а с готовностью региональных и местных властей согласовывать частные инициативы, заявил в беседе с RTVI политолог Константин Калачев.
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