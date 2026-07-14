Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

433 подписчика

Политолог Калачев: памятников Сталину в РФ будет больше из-за поддержки властей

Политолог Калачев: памятников Сталину в РФ будет больше из-за поддержки властей

Рост числа памятников Иосифу Сталину в России связан не с централизованной кампанией, а с готовностью региональных и местных властей согласовывать частные инициативы, заявил в беседе с RTVI политолог Константин Калачев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии