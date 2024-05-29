Опасные сладости: где искать канцерогены в продуктах Ирэн ОрлонскаяПотребление вафель и мороженого, содержащих заменители молочного жира, может увеличить вероятность возникновения рака, как предупреждают врачи.
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