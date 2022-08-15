Російський військовослужбовець біля Запорізької АЕС Зеленський: «Російські сили повинні негайно забратися з території Запорізької АЕС» За його словами, від будь-якого радіаційного інциденту на ЗАЕС постраждають країни, що знаходяться далеко від України Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення заявив, що, захопивши Запорізьку АЕС і розмістивши там військову техніку та боєприпаси, Росія створила небезпечну […] Сообщение Зеленський: «Російські сили повинні негайно забратися з території Запорізької АЕС» появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.