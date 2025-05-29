Проект транспортного БПЛА Airvolve Airlift

Литовская компания Airvolve занимается разработкой транспортного БПЛА Airlift. Он будет построен по схеме циклокоптера и получит объёмную грузовую кабину.
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