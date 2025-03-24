В Смоленске сотрудник МЧС создаёт элементы для иконостаса

Об интересном хобби спасателя рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Александр Козлов - старший инструктор газодымозащитной службы Специализированной пожарно-спасательной части № 2.
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