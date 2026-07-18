Спортсменка из Грайворонского округа награждена высшей государственной наградой

Жительница Грайворонского округа Белгородской области получила высшую национальную награду. Эта новость стала частью более широкой церемонии, в ходе которой были отмечены достижения работников металлургического завода в Енакиево.
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