«Сибирь» подписала защитника Калиниченко из системы ЦСКА. Он провел 43 матча за «Звезду» в ВХЛ в прошлом сезоне

24-летний защитник подписал соглашение с новосибирским клубом на два года. В прошлом сезоне Роман Калиниченко выступал за «Звезду» в ВХЛ и провел 43 матча в регулярном чемпионате, набрав 8 (1+7) очков при полезности «плюс 12».
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