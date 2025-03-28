«И православные, и мусульмане там вместе, неверующих нет»: Казанская епархия о помощи СВО

С первых дней СВО Казанская епархия прилагает все возможные усилия для помощи нашим бойцам. Представители духовенства собирают и отвозят бойцам гуманитарную помощь, медикаменты, исповедуют их, причащают и даже крестят.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии