НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

49 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Уфимцев
    Отличное - всегда враг хорошего... А наши братья татары - ну просто "лучче всех"... Беда, когда "...кукушка хвалит со...К мигрантам – с у...
  • Анна Романова
    Когда же этого петуха клюнет в причинное место его так называемая жена, и этот урод успокоится, тебе же сексуально н...Макрон: Сейчас не...
  • Марк
    Я согласен с Апти Ароновичем на все 100%. Только санитарная зона должна пройти от границы на 400 км.Командир спецназа...

«И православные, и мусульмане там вместе, неверующих нет»: Казанская епархия о помощи СВО

«И православные, и мусульмане там вместе, неверующих нет»: Казанская епархия о помощи СВО

С первых дней СВО Казанская епархия прилагает все возможные усилия для помощи нашим бойцам. Представители духовенства собирают и отвозят бойцам гуманитарную помощь, медикаменты, исповедуют их, причащают и даже крестят.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх