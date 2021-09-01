Анекдоты дня (9 шт)

ОбхохочешьсяАнекдоты дня (9 шт)1. Если ты считаешь, что тебе не везет, подумай о них: "В Москве жена с любовником случайно села в такси к мужу".Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил Степанченко- Признаюсь, я Дева. - Что, честно? - Не, по гороскопу. А муж мой козел. - По гороскопу? - Не, честно.Михаил СтепанченкоВ российском поезде, перед отправлением, в каждое купе с вежливой улыбкой заглядывает проводница и спрашивает: - Иностранцы есть? Везде отвечают, что нет. Пройдя весь вагон, она выходит в коридор и кричит: - Коля, вырубай кондиционер, здесь одни наши!Комментировать
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