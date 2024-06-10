Максим Кудрявцев назначил новых руководителей мэрии Новосибирска

Мэрия Новосибирска обновила состав руководителей ключевых департаментов. Дмитрий Зайков, ранее работавший директором комбината бытового обслуживания населения в Бердске, назначен руководителем Департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
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