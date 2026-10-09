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ИА Регнум

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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за порывов ветра

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за порывов ветра

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье в связи с семибалльными порывами ветра.

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