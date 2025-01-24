Власти довели до челябинцев алгоритм действий при атаках беспилотников. Видео

Правительство Челябинской области довело до граждан план действий при атаке беспилотников. НИЦ Мониторинга и профилактики совместно с Антитеррористической комиссией региона подготовило небольшой ролик, в котором определены ключевые моменты.
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